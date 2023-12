Acireale, al via la ristrutturazione di San Giuseppe: sarà pagata anche con i soldi raccolti dai fedeli

Conto alla rovescia per il via ai lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesetta di San Giuseppe di Acireale e dell’annessa torre campanaria.

Negli uffici della Curia vescovile di Acireale, alla presenza dell’Ufficio Tecnico, guidato da don Angelo Milone, del parroco Sebastiano Raciti e dell’impresa esecutrice dei lavori, si è dato avvio al progetto finanziato dal 70% dall’8xmille della Chiesa Cattolica e dal 30% da una raccolta fondi avviata dalla comunità parrocchiale San Mauro Abate, della quale San Giuseppe è la chiesa filiale. La spesa prevista è di circa 150mila euro e i lavori saranno consegnati entro il 2024.

Ad Aci Castello la chiesa di San Giuseppe tornerà a essere fruibile nella sua caratteristica bellezza e splendore. Quest’edificio di culto è un riferimento per i castellesi perché posto nella cornice di piazza Castello. Conserva al suo interno opere d’arte antiche e del pittore contemporaneo e concittadino Jean Calogero.

Inoltre è attesa la fine della ristrutturazione e consolidamento dei locali adibiti ad Oratorio della comunità parrocchiale, iniziati lo scorso giugno che saranno consegnati entro il prossimo mese di gennaio 2024. L’opera ha previsto una spesa di circa 170mila euro, finanziata con la stessa modalità della chiesa di San Giuseppe.

Monsignor Raciti, nel ringraziare gli uffici preposti ed il vescovo Raspanti, ha commentato: «La Comunità parrocchiale gioisce per questa ulteriore opera che si porta a compimento e per la quale, guidata dal compianto don Nino Merlino, si è impegnata per raggiungere la cifra necessaria a completare il contributo dell’8 x mille. La chiesa e i locali dell’oratorio, insieme rinnovati e restituiti alla loro bellezza, contribuiranno a far crescere l’esigenza della contemplazione e dell’incontro fraterno».