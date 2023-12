Aci Catena, viola l'obbligo di dimora: l'ex lo querela e finisce ai domiciliari

Un uomo di 41 anni sottoposto all’obbligo di dimora per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna di 52 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Aci Catena su disposizione della Corte d’appello di Catania, su richiesta della Procura generale.

Secondo l’accusa, l’uomo noncurante della misura a cui era sottoposto e, benché fosse stato denunciato più volte per averla violata, nel luglio e nell’agosto scorsi avrebbe continuato a reiterare il reato. A querelare l’uomo è stata la vittima che lo ha anche fotografato in una piazza di Catania in cui non sarebbe dovuto essere e poi ha avvisato le forze dell’ordine.