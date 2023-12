Colpo da film all'Eurospin di Aci Catena: bloccano le strade coi camion e sfondano le vetrine con un escavatore

Un piano studiato fino all'ultimo dettaglio per mettere a segno un colpo da film, ad Aci Catena. Un assalto che aveva come obiettivo il supermercato Eurospin di via Nizzeti, dove i malviventi entrati in azione intorno alle 3 di notte, hanno addirittura bloccato le principali vie d’accesso al paese utilizzando quattro camion rubati.

I mezzi pesanti sono stati posizionati per strada, messi di traverso: un escamotage per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine. In particolare, uno è stato lasciato in sosta sulla provinciale 41, uno nella stessa via Nizzeti, uno ad Aci San Filippo, uno in via Vigo. Ma non finisce qui, perché i malviventi sono entrati in azione anche con un ecavatore: hanno sfondato le vetrine con il mezzo, ma è scattato l'allarme.

A quel punto i carabinieri sono arrivati sul posto, ma la banda si era già data alla fuga, abbandonando tutti i mezzi intorno al supermercato. nella zona, letetralmente rimasta bloccata, il traffico è andato in tilt sin dalle prime ore del mattino. Le indagini sono in corso per rintracciare i rapinatori, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.