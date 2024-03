Aci Catena: nuovo assalto all'Eurospin con l'escavatore, ma il colpo va in fumo

A distanza di poco più di due mesi i ladri tentano un nuovo assalto all'Eurospin di via Nizzeti ad Aci Catena. Anche stavolta i carabinieri del radiomobile di Acireale sono riusciti a sventare il colpo, ma i danni al supermercato sono ingenti: i malviventi hanno infatti utilizzato un escavatore per sfondare le vetrate del supermercato, ma l'intervento tempestivo dei militari ha messo in fuga la banda. I ladri sono entrati in azione intorno alle 3.30, utilizzando il mezzo risultato rubato in un cantiere vicino. Poi la vetrata laterale dell'attività commerciale è stata ridotta in frantumi.

I malviventi non avrebbero avuto il tempo di raggiungere la cassaforte, sono così fuggiti, ma le telecamere avrebbero ripreso le fasi del colpo. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. A dicembre la dinamica era stata da film: i ladri hanno addirittura bloccato le principali vie d’accesso al paese utilizzando quattro camion rubati. I mezzi pesanti sono stati posizionati per strada, messi di traverso, un escamotage per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine.