Crack e cocaina in casa, 2 arresti per spaccio nel Catanese

A Giarre (Catania) i carabinieri hanno arrestato due uomini, un 36enne ed un 56enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, già con precedenti specifici, stati sorpresi in un appartamento di una palazzina di Via Prolungamento di via Romagna con una quindicina di grammi di crack, circa 80 grammi di cocaina, e la contabilità delle vendite illecite annotata a penna su alcuni fogli.

Il blitz dei carabinieri è avvenuto dopo che era stato fermato un cliente che aveva appena acquistato una dose di cocaina. I due arrestati, a seguito dell’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Catania, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.