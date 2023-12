Acireale, rissa tra automobilisti all'uscita del parcheggio: quattro persone denunciate dalla polizia

Quattro persone sono state denunciate da personale del commissariato di polizia di Acireale per una rissa nata per una lite tra automobilisti all’uscita di un parcheggio. Tutti sono stati medicati nell’ospedale di Acireale, dove uno di loro è rimasto ricoverato per la frattura di una caviglia.

Gli altri tre, uno dei due automobilisti, la moglie e il figlio, che hanno riportato escoriazioni e traumi sono stati dimessi. La Polizia li ha deferiti in stato di libertà alla Procura di Catania per il reato di rissa aggravata.