Catania, sequestrati 5 tonni e 370 chili di prodotti ittici non tracciabili

La guardia costiera di Catania ha sequestrato 570 chili di prodotti ittici di varie specie, di cui circa 200 chili di tonno rosso (5 esemplari), per mancata tracciabilità e non etichettatura del pescato.

Gli ispettori della capitaneria di porto della guardia costiera di Catania, Riposto e Acireale hanno eseguito i controlli con particolare attenzione rivolta all’indotto commerciale nei mercati ittici e presso gli esercenti e i rivenditori al dettaglio nei Comuni di Catania, Zafferana Etnea e Giardini Naxos, elevando 5 sanzioni amministrative per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici per un ammontare di circa 7 mila e 200 euro.

A seguito di accertamento sanitario da parte dei medici veterinari della azienda sanitaria provinciale, una parte del prodotto ittico sequestrato è stato donato per la distribuzione alle associazioni caritatevoli e di beneficenza.