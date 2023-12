Militello Val di Catania: comunità in lacrime per Carmelo, morto nell'incidente a Lentini

Ha perso la vita a soli venticinque anni Carmelo Impellizzieri, il motociclista rimasto coinvolto nell'incidente con un'auto, avvenuto sulla statale 385, nel territorio di Lentini. Il giovane abitava a Militello Val di Catania, dove la comunità è sconvolta dopo avere ricevuto la tragica notizia e sulla pagina social dell'amministrazione comunale è stato condiviso uno dei primi messaggi per esprimere vicinanza alla famiglia: «Il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio comunale, il consiglio comunale e i dipendenti comunali si uniscono al dolore delle famiglie Impellizzieri-Lo Faro porgendo le più sentite condoglianze al dipendente comunale e operatore polizia stradale, Giovanni Impellizzieri per la tragica dipartita del figlio», scrivono.

Uno strazio che coinvolge tutti coloro che conoscevano Carmelo: «Incredulità, sgomento, tristezza. Oggi perdiamo un altro figlio esemplare, un ragazzo educato buono, bello, solare. Una perdita immane per tutta la nostra comunità. Militello un'altra volta affronta dal dolore per la perdita di un suo giovane Figlio. La nostra comunità tutta si stringe alla famiglia Impellizzieri per la prematura perdita per il caro dolce Carmelo». Il ragazzo si trovava a bordo di una moto di grossa cilindarata quando si è verificato lo scontro con un'auto. Sbalzato dalla sella è finito violentemente sull'asfalto e ha riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo. «Non doveva accadere tutto questo - scrive un amico di famiglia -. Ti ho visto crescere e raggiungere traguardi già importanti, non riesco a credere a ciò che è successo, ho il cuore a pezzi».

E ancora: «Ci sono persone che credono che io possa pensarle, quando invece la loro esistenza non si avvicina lontanamente all'ultimo dei miei pensieri, ma bensì non esiste.... Invece ci persone che regnano nel mio cuore e nel mio pensiero come la famiglia Impellizzieri, nobile e affettuosa. Ed è così che oggi lo sgomento invade Militello e tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscere Carmelo, ragazzo affettuoso e dignitoso. Niente è impossibile dicevi, beh, è impossibile accettare questa tragedia».

C'è anche un post pubblicato dall'associazione Vitime della strada e Sicilia risvegli: «Anche se al momento sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, si aggiunge alla lunga lista degli ergastoli di dolore, che nonostante i numerosi appelli alle istituzioni ed in particolare al sindaco di Catania, Enrico Trantino, subito dopo la morte di Michael Ruggieri di 16 anni, avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere San Cristoforo, fino ad oggi solo silenzio. La nostra Odv, straziata dalla tristezza per l’ennesimo ergastolo di dolore che vivranno i genitori, esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza alla famiglia, ai parenti ed agli amici tutti, e a tutta la comunità di Militello in Val di Catania per la dolorosa perdita del caro Carmelo».