Belpasso si prepara all'ultimo saluto a Matteo Virzì, il giovane rapper morto in un incidente la notte di Capodanno

«Presto ti daremo l'ultimo saluto e ti accompagneremo nel tuo ultimo viaggio, ora vola più in alto che puoi». Tutta la comunità di Belpasso è in lacrime per la morte di Matteo Virzì, il ragazzo di venticinque anni che ha perso la vita nell'incidente avvenuto la notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio nella zona industriale di Piano Tavola. Amava la musica, era un giovane rapper ed era l'autore di alcuni brani che circolavano già sul web: il suo nome d'arte era TeoAlien e si era già esibito dal vivo durante numerosi eventi in Sicilia.

La notte del tragico incidente era alla guida di una Peugeot 107, in via Valcorrente: per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Il passeggero, un coetaneo anche lui di Belpasso, è rimasto ferito e in tanti sperano di poterlo riabbracciare, mentre piangono per il giovane Matteo, per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla. La cittadina si prepara così al giorno dell'addio: i funerali del venticinquenne saranno celebrati domani, mercoledì 3 gennaio, nella chiesa di Sant'Antonio Abate alle 15.30.

«Amico, vogliamo ricordarti così», è il messaggio dell'associazione culturale Open Doors che sui social pubblica un video in cui Matteo Virzì si esibisce sul palco. Un post con decine di commenti di chi seguiva la sua musica e il suo percorso: «Un dolore immenso, non voglio crederci. Sarò A Belpasso per darti l'utlimo saluto», scrive Silvia. E ancora: «Matteo, tu non ci sei, ma la tua musica resterà per sempre. Fai ballare tutti lassù».