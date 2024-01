Tragedia a Capodanno: ragazzo di 26 anni muore in un incidente stradale a Belpasso, ferito l'amico

Il 2024, in Sicilia, inizia con una tragedia sulle strade. Un incidente mortale è avvenuto, intorno alle 2,15, a Belpasso, in via Valcorrente, la strada che collega il paese con la zona industriale di Piano Tavola. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un'auto, una Peugeot 107, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo e si è scontrato violentemente contro lo spartitraffico centrale in cemento. L'impatto è stato molto forte. L’auto si sarebbe girata su se stessa più di una volta, mettendosi di traverso sulla strada. Il conducente di una Lancia che seguiva la Peugeot sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con quest’ultima, toccandola leggermente. Il conducente della Lancia è rimasto illeso.

Il giovane di 26 anni che era alla guida, Mattero Virzì, è morto sul colpo. Ferito, in maniera grave, il passeggero di 25 anni. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Paternò. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il ragazzo di 26 anni e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il passeggero di 25 anni è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Garibaldi di Catania.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La strada è rimasta chiusa fino alle 7.40 per permettere i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della sede viaria.

Un altro incidente stradale nel Catanese. Un giovane di 19 anni di Pedara è finito con la sua auto contro un palo alle prime luci dell'alba. Il ragazzo è arrivato in codice rosso al trauma center dell'Ospedale Cannizzaro e si trova in osservazione.