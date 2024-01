Santa Maria di Licodia, cade con lo scooter e si schianta contro un muro: muore un giovane a 22 anni

Ancora sangue sulle strade siciliane in questo inizio di 2024. Un incidente si è verificato intorno alle 23.30 di ieri sera (8 gennaio) sulla strada Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A perdere la vita un giovane di 22 anni, Santi Placido, di Biancavilla.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era in sella al proprio scooter quando, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e sbattendo contro un muro e gli alberi. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e in considerazione delle gravi ferite riportate è stato trasportato al pronto soccorso di Biancavilla.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi e sarebbe morto subito dopo l'arrivo in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia che per di notte hanno effettuato rilievi per accertare l’esatta dinamica dell'incidente. Al momento non sembrerebbero esserci altri mezzi coinvolti.

La foto dell'incidente di Etnanews24