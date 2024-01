Scontro auto-moto a Belpasso, due diciottenni in gravi condizioni

Due diciottenni in gravi condizioni in seguito all'incidente, nel primo pomeriggio di oggi (14 gennaio), fra lo scooter su cui viaggiavano e un'auto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.30 in via Rinaudo a Piano Tavola, nel territorio di Belpasso.

L'incidente è avvenuto fra uno scooter Honda Sh dove viaggiavano i due ragazzi di 18 anni e un’Alfa Romeo Giulietta guidata un uomo. Viste le gravi condizioni dei ragazzi rimasti coinvolti, sul posto si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato uno dei due all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre l'altro è stato trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 al San Marco.

Nessuna grave conseguenza per l'uomo alla guida dell'automobile che però è in stato di choc.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò e della stazione di Motta Sant’Anastasia che indagano sulle cause dell'incidente.

L'1 gennaio, sempre a Piano tavola, in un altro incidente stradale aveva perso la vita un 26enne di Belpasso, gravemente ferito il coetaneo che viaggiava con lui.