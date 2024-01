Misterbianco piange Edoardo, morto a diciotto anni in un incidente

È un giorno di grande dolore per Misterbianco, la comunità è a lutto per la morte di Edoardo Iaca, il diciottenne che ha perso la vita ieri, domenica 14 gennaio, in un incidente in via Rinaudo, una strada della frazione di Piano Tavola, a Belpasso. Nello scontro tra lo scooter e un'auto è rimasto ferito anche un altro giovane, un coetaneo della vittima: entrambi viaggiavano sun un Sh 125 e sono stati sbalzati dalla sella, finendo violentemente sull'asfalto.

Iaca è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma per lui non c'è stato niente da fare. Una notizia che ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano e che adesso dicono di essere increduli, di non riuscire ad accettare che a soli diciotto anni, il ragazzo non ci sia più. «Pieno di vita, amava gli animali, tifava Juventus, le moto erano la sua passione», racconta l'amico Antonio, ancora sotto choc. «L'ultima volta che ci siamo visti ci siamo detti che presto saremmo usciti insieme per trascorrere una serata spensierata. Ricordo ancora quell'abbraccio, è stato l'ultimo».

Su Instagram è l'amico Stefano a parlare di Edoardo come un «fratello». Le foto scorrono, i momenti trascorsi insieme e immortalati dalla macchina fotografica, parlano di una grande amicizia: «Fratellino, mi hai lasciato. Eddy, che ha combinato? Ora come faremo senza di te? Voglio ricordarti così, con la gioia di vivere, con l'energia che tutti i giorni ti caratterizzava». Si tratta del secondo incidente mortale nella stessa zona: il primo gennaio, sempre a Piano Tavola, ha perso la vita il rapper Matteo Virzì. La vittima era alla guida di una Peugeot 107 di cui ha perso improvvisamente il controllo. Per Virzì si è rivelato fatale lo schianto contro il guardrail centrale.