Non ce l'ha fatta uno dei due giovani di 18 anni coinvolti in un incidente stradale a Belpasso

Non ce l'ha fatta il giovane di 18 anni di Misterbianco che era rimasto gravemente ferito oggi nello scontro tra un’auto e uno scooter in via Rinaudo, una strada della zona artigianale di Valcorrente a Belpasso. Nell’incidente era rimasto ferito anche un altro giovane, di 18 anni, le cui condizioni vengono definite gravi.

Secondo quanto è stato ricostruito, all'altezza di un incrocio, lo scooter Honda Sh 125 su cui viaggiavano i due diciottenni si è scontrato con una Giulietta Alfa Romeo. La dinamica non è ancora chiara, ma l’impatto è stato violentissimo, con lo scooter finito a circa 100 metri dal punto di impatto. La vittima è stata trasferita al Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. L'altro ferito è stato portato all’ospedale San Marco di Catania.

Nella foto concessa da Orazio Caruso lo scooter distrutto