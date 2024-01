Catania, scippa una donna e picchia il poliziotto che cerca di bloccarlo: arrestato dopo un mese

Un uomo di 36 anno è stato arrestato dalla sezione di polizia giudiziaria per tentata rapina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Catania.

L’uomo è accusato di avere scippato, il 14 dicembre 2023, mentre era alla guida del proprio motociclo, in viale Mario Rapisardi, la borsa a una donna che stava attraversando la strada. Nel cercare di vincere la resistenza della vittima ha però perso l’equilibrio e ha sbattuto contro un mezzo parcheggiato in strada dove è stato raggiunto da un ispettore della polizia in servizio alla sezione di polizia giudiziaria che, libero dal servizio, era intervenuto. Il bandito ha abbandonato la borsa ed è fuggito con il motociclo dopo avere colpito con calci e pugni il poliziotto che cercava di bloccarlo. La donna, intanto, ha recuperato la borsa ed è andava via dal luogo del tentato scippo. La vittima e il bandito sono stati successivamente identificati dalla polizia e nei confronti dell’uomo il gip ha emesso l’ordine di carcerazione.