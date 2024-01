Catania, scoperti e multati cinque parcheggiatori abusivi

Agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Catania, in servizio di pattuglia, nell’ambito di specifici servizi volti al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, hanno identificato e sanzionato uno straniero di 23 anni, perché sorpreso a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo davanti a un noto bar del lungomare Ognina. Il controllo era stato avviato dopo la segnalazione, in viale Ruggero di Lauria, di un cittadino con l’applicazione YouPol della polizia.

Analoghi controlli sono proseguiti nel corso della serata che hanno consentito di sanzionare altre quattro persone che esercitavano l’illecita attività in piazza Federico di Svevia, in via Dusmet e in piazza Manganelli.

Nella foto i controlli della polizia a Ognina