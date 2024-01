Lavori per un anno sulla Messina-Catania e sulla Palermo-Messina, nuove chiusure e disagi

Ancora lavori sulle autostrade siciliane. Il Cas ha comunicato che dalle 8 del 22 gennaio sino alle 17 del 31 dicembre 2024, quindi per un anno intero praticamente, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Ci saranno, secondo quanto dice il consorzio, interventi correttivi per i cavi di telecomunicazione messi in due tritubi e lungo le autostrade A18 Messina-Catania dal km. 0+000 al km. 76+300 e A20 Messina-Palermo dal km. 0+000 al km. 107+00, avverrà la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, in entrambe le direzioni di marcia e relativi svincoli e pertinenze.

Dunque nuovi disagi e nuove chiusure, anche se questa volta parziali, nelle autostrade gestite dal Cas, già bersagliate da cantieri e riduzione di carreggiata in molte altre parti del percorso.