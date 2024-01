Catania, nascondeva 1,5 chili di droga: arrestato

Gli agenti della polizia hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un trentenne di Catania. Nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere San Giorgio, i poliziotti nel corso di una perquisizione hanno trovato 12 involucri in plastica trasparente con all’interno 1,666 chili di marijuana. Sequestrati anche tre bilancini di precisione, carta stagnola, forbici in metallo, una macchina per sottovuoto e buste in plastica. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Catania - Piazza Lanza.