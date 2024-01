Neve sui Nebrodi, mezzi 4x4 per consegnare corrispondenza e pacchi

Consegnare la corrispondenza e i pacchi nei paesi innevati può non essere un lavoro facile e così Poste Italiane corre ai ripari dotando i portalettere di mezzi 4x4, indispensabili per il recapito quando le condizioni meteorologiche diventano difficili da affrontare.

Nel territorio dei Nebrodi e sul versante nord dell’Etna, i mezzi a trazione integrale sono assolutamente necessari. Uno dei punti di distribuzione delle Poste, nel Catanese, si trova a Maletto, comune più alto della provincia di Catania. In un’area montana di 10 comuni, 16 portalettere si muovono a circa 1.000 metri di altitudine tra Randazzo, Cesarò, San Teodoro, Roccella Valdemone e Maniace. I mezzi 4x4 sono dotati di copertoni invernali adatti per consegnare anche in aree non urbane e ad alta quota.