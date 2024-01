Sul cellulare l'allarme per il crollo di una diga: è il nuovo IT-Alert che arriverà in Sicilia, ecco dove

Tutti i cellulari squilleranno contemporaneamente: scatterà così l'allarme per il collasso di una grande diga, ma si tratterà soltanto di una prova. La protezione civile regionale annuncia un un nuovo test IT-Alert che si svolgerà nella Sicilia orientale: gli utenti di un'ampia zona dell'Isola riceveranno la notifica in modo simultaneo.

I Comuni siciliani interessati dalla sperimentazione sono Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Centuripe, Cesarò, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Randazzo, San Teodoro, Troina. Non si esclude la ricezione del messaggio anche in altre zone limitrofe, come Gela e Siracusa. «Il contenuto del messaggio - spiegano dal dipartimento regionale - ripetuto anche in inglese, sarà: «TEST TEST – Questo è un messaggio di test IT-alert. Stiamo simulando il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it – TEST TEST». Quindi niente paura: l'allarme sarà soltanto una simulazione. Come avvenuto per la prima sperimentazione, lo scorso 5 luglio, chi riceverà il messaggio dovrà semplicemente far scorrere la notifica per confermare la ricezione.