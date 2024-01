Incidente fra tre auto sulla statale 121: tre persone ferite a Belpasso e traffico bloccato

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. L'incidente ha provocato lunghe code, mandando la circolazione dei mezzi in tilt. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, a gestire la viabilità gli operatori dell'Anas. Nello stesso tratto di strada, soltanto pochi giorni fa, si sono registrati altri due incidenti. Nel primo caso sono rimaste coinvolte altre due auto e uno dei conducenti è rimasto ferito.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre feriti in ospedale, uno sarebbe in condizioni particolarmente critiche. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia di Paternò e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. L'altro schianto si è invece verificato tra due mezzi pesanti e un'auto: in fase di sorpasso un automobilista ha perso il controllo ed è poi finito contro il guardrail. I due mezzi pesanti non sono riusciti a evitare l'impatto. Due i feriti, anche in questa circostanza trasportati al pronto soccorso dai sanitari del 118.