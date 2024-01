Spesa «gratis» per 5 giorni nello stesso supermercato, arrestata una ladra ad Aci Sant’Antonio

Da cinque giorni faceva la spesa «gratis» nello stesso supermercato di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania: entrava riempiva di prodotti alimentari, per circa 150 euro, la propria borsa, poi, con grande disinvoltura, usciva senza pagare.

La tecnica della ladra «seriale» è stata scoperta dai carabinieri della locale stazione, che hanno avviato indagini su denuncia della vittima, dopo la visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza. Alcuni militari dell’Arma si sono finti clienti e hanno atteso il suo ritorno per seguirla all’uscita del supermercato e arrestarla in flagranza di reato.

I carabinieri non hanno dovuto attendere molto perché la ladra, certa di farla franca anche questa volta, è entrata nell’attività commerciale e, con disinvoltura, ha prelevato dagli scaffali formaggi, salumi, alcolici, carne e tonno in scatola, per un valore complessivo di circa 160 euro, nascondendoli all’interno della borsa. Poi, senza passare dalle casse, e dunque senza pagare, è uscita dal negozio per raggiungere il complice, che la attendeva in auto.