La tredicenne violentata a Catania: disposto il carcere per tre giovani

Il gip per i minorenni di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre degli indagati accusati di avere avuto una parte attiva nella violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una tredicenne nei giardini comunali della Villa Bellini. Sono due minorenni e un giovane che ha già compiuto 18 anni, la cui posizione domani (martedì 6 febbraio) sarà trasmessa, per competenza funzionale, alla procura distrettuale. L’ordinanza dovrà essere convalidata entro 20 giorni. Ad indagare sulla violenza sono otto magistrati più il coordinatore, il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita. Nessun aiuto è arrivato dalle telecamere dei giardini comunali perché non ancora attive. Così l’attenzione dei carabinieri si è spostata sui sistemi di videosorveglianza di locali pubblici che puntano anche gli ingressi della villa.

La Procura per i minorenni, diretta da Carla Santocono, subito dopo avere aperto l’inchiesta ha attivato una rete di sostegno nei confronti della vittima, del suo fidanzato e dei loro genitori. Come iniziativa civile ha attivato l’Azienda sanitaria provinciale per fornire anche supporto psicologico.