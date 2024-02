Incidente stradale a Belpasso, travolto e trascinato da un camion: un ciclista è gravemente ferito

Un ciclista che percorreva la strada provinciale 134, nei pressi della rotonda in prossimità del centro commerciale Etnapolis, a Belpasso, è rimasto gravemente ferito dopo un incidente con un mezzo pesante. È stato soccorso dal 118 con un'ambulanza e, successivamente, con l'elisoccorso per un trasporto d'urgenza, vista la gravità delle sue condizioni. I rilievi sul luogo dell'incidente, verificatosi nel primo pomeriggio di oggi (sabato 10 febbraio) in contrada Valcorrente, sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Paternò e dalla polizia municipale.

Ancora è tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente, con il ciclista, forse un uomo di mezza età, che stava percorrendo la sua strada assieme ad altri compagni e che si è ritrovato scaraventato a terra. L’uomo ha riportato ferite gravi su più parti del corpo.