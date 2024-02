Militello Val di Catania, chiama il 118 per un malore ma viene denunciato per armi e droga

Chiama i soccorsi perché colpito da malore a casa, ma con il personale del 118 arrivano, per dare supporto anche i carabinieri, che, a conclusione dell’intervento, lo denunciano per spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione di munizionamento da guerra e alterazione di armi. Nell’abitazione dell'uomo di 50 anni, infatti, militari dell’Arma della stazione di Militello in Val di Catania hanno trovato e sequestrato tre riproduzioni di vecchie pistole ad avancarica a colpo singolo, due fucili e una pistola ad aria compressa, mai denunciati.

L’uomo aveva in casa anche circa 200 grammi di hashish, una quarantina di grammi di marijuana e due bilancini di precisione e un bossolo di proiettile, classificato come munizione da guerra. Una delle pistole ad avancarica presentava una manomissione al meccanismo di sparo, per questo i carabinieri hanno chiesto all’autorità giudiziaria di sottoporla ad esami balistici per valutarne le capacità offensiva.