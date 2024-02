Catania, così le auto rubate tornavano a circolare legalmente: scoperta un'officina per il riciclaggio di vetture

A Catania i carabinieri hanno denunciato un trentottenne per il reato di riciclaggio di veicoli e pezzi di ricambio rubati. I militari dell’Arma, dopo aver passato al setaccio, sia in città che in provincia, diversi autodemolitori, officine e auto-ricambisti, alcuni dei quali assolutamente abusivi o non del tutto in regola, hanno finora operato 8 arresti in flagranza e 29 denunce a piede libero, contestando in alcuni casi anche violazioni in materia ambientale, connesse alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali.

Stavolta i carabinieri hanno scoperto come il 38enne avesse allestito una fiorente attività di riciclaggio di autovetture e parti di ricambio provento di furto, utilizzando quale base logistica, il garage della propria abitazione, una villetta del popolare quartiere di San Giorgio.

Una volta delineati tutti i dettagli del quadro investigativo, i militari dell’Arma hanno deciso di fare scattare il blitz, facendo irruzione presso il garage situato sotto l’appartamento dell’uomo, «beccandolo con le mani nel sacco», come si legge in un comunicato. Nonostante infatti il carrozziere e meccanico abusivo in quel momento fosse intento a lavorare sulla propria Alfa Romeo, i carabinieri hanno notato la presenza di un locale adiacente al box auto.