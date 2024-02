Tredicenne violentata a Catania, la Procura chiede l’audizione protetta per la ragazzina e il fidanzato

Le Procure distrettuale e per i minorenni di Catania hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari l’audizione protetta, come incidente probatorio, della 13enne vittima di violenza sessuale di gruppo aggravata commessa, il 30 gennaio scorso, nei giardini comunali della Villa Bellini e del suo fidanzato 17enne.

L’atto è stato messo nei confronti dei sette indagati, tutti egiziani: cinque maggiorenni e due minorenni.

Il provvedimento è stato chiesto dal procuratore aggiunto distrettuale Sebastiano Ardita e dalla sostituto Anna Trinchillo e dal procuratore per i minorenni, Carla Santocono. La decisione toccherà al gip per i minorenni