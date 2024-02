Omicidio a Mascalucia, ucciso con una coltellata alla festa di compleanno

Un uomo di 43 anni è stato ferito mortalmente con un fendente all’addome al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di via Picasso, a Mascalucia, dove si stava festeggiando un compleanno. Secondo quanto si è appreso il delitto è maturato nell’ambito di contrasti familiari. L’uomo è morto durante il trasferimento in ambulanza al Policlinico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Gravina di Catania che hanno fermato un sessantenne, familiare della vittima, che non era il festeggiato. L'uomo è stato portato in caserma. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono in corso per accertare l’esatta dinamica dell’omicidio.