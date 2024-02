A Mascalucia la festa per i 18 anni della figlia finisce in tragedia, muore accoltellato dal suocero

Una festa per i 18 anni che si è tramutata in tragedia. Una lite è costata la vita a Vincenzo Rizzotto, 42 anni, ferito mortalmente con un fendente all’addome al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di via Picasso, a Mascalucia, dove si stava festeggiando, quando è iniziato il diverbio tra il padre della festeggiata e il suocero, Giovanni Nicolosi, 60 anni. Sembrava una banale lite tra i due, quando c’è stata una colluttazione e poi la coltellata fatale.

Tutto sarebbe nato quando il suocero avrebbe visto litigare la vittima con la figlia e la nipote nella corte dell’edificio, circostanza che lo avrebbe indotto ad armarsi di un coltello da sub (che custodiva in un armadio), con lama di 27 centrimetri, e ad intervenire nella discussione, degenerata nell’omicidio.

Immediato a quel punto l’intervento da parte dei carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, che giunti sul posto dopo pochi minuti, soccorso in primo luogo il malcapitato ancora vivo, hanno subito avviato le indagini volte a ricostruire la vicenda, bloccando subito il 60enne, apparentemente confuso, all’interno del bagno, nonché iniziando a ripercorrere tutti i momenti di quell’acceso diverbio, nonché i pregressi rapporti tra omicida e vittima, risultati piuttosto tesi.