Auto si ribalta sulla Catania-Messina, cinque feriti: uno in gravi condizioni

Incidente con cinque feriti sulla Catania-Messina, nel tratto tra Letojanni e Giardini Naxos, in direzione della città dello Stretto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Giardini Naxos, un'auto si è ribaltata intorno alle 5 del mattino, al chilometro 32,500.

Per cause in corso di accertamento il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finito sottosopra. Una persone è rimasta incastrata all'interno ed è stata estratta dai vigili del fuoco, e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche gli uomini del 118. Indagini da parte degli agenti per ricostruire la dinamica.