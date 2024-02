Catania, insultato e picchiato funzionario della Motorizzazione durante la revisione di un mezzo

«Siamo solidali con il nostro collega, che immotivatamente è stato picchiato e insultato solo per aver fatto il proprio dovere durante un’operazione di revisione di un mezzo che stava avvenendo in un centro autorizzato. Condanniamo il vile gesto e siamo certi che la giustizia applicherà la legge senza sconti, anche se purtroppo continua a rimanere un clima di paura ed insicurezza che deve essere superato», dicono Alessandro Catalano, coordinatore provinciale dei dipendenti regionali della Ugl Autonomie locali e rappresentante sindacale aziendale Alessandro Catalano e l’esponente del Sadirs nell’ambito della Motorizzazione civile di Catania Antonio Musumeci.

Un funzionario della Motorizzazione civile di Catania è stato malmenato e insultato durante le operazioni di revisioni di un mezzo in un centro autorizzato. L’aggressione, avvenuta nei giorni scorsi, è stata resa nota oggi nel corso di una assemblea sindacale convocata dalle sigle Ugl Autonomie locali e Sadirs nei locali della Motorizzazione civile di Catania per pianificare rinnovate iniziative per chiedere «soluzioni urgenti a tutela di chi ogni giorno è chiamato a svolgere compiti sempre più gravosi».

«Diversi mesi fa un esaminatore è stato minacciato ed aggredito dopo aver bocciato un giovane ad un esame e alcuni mesi addietro un nostro commissario d’esame - aggiungono Catalano e Musumeci - ha rischiato grosso per una denuncia avanzata nei confronti di un esaminando trovato in possesso di sistemi di comunicazione a distanza». «Chiediamo sin da adesso - concludono i due sindacalisti - un’inversione di tendenza per evitare degenerazioni ed altri spiacevoli fatti a salvaguardia dei lavoratori che devono espletare il loro mandato senza condizionamenti e paure. È chiaro che in assenza di ulteriori disposizioni siamo pronti ad incrociare le braccia fino a quando non saranno poste le indispensabili misure di protezione per i tecnici di questa Motorizzazione civile».