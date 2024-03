Catania, munizioni dentro una macchina noleggiata: denunciati due giovani

I controlli dell’arma dei carabinieri hanno denunciato un diciottenne ed un minorenne, entrambi catanesi, per «detenzione abusiva di munizioni». I due, a bordo di un suv, sono stati fermati dalla pattuglia in via Capo Passero.

Il conducente del veicolo ha fatto finta di nulla e ha rallentato la propria marcia, col chiaro intento di non suscitare alcun sospetto nei militari, che invece hanno deciso di non perdere di vista il mezzo. Sono subito scattati i controlli e l'auto risultava noleggiata e così i carabinieri, tenendo conto della giovane età dei ragazzi, hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo.

Le due pattuglie hanno fermato l’autovettura in modo da non lasciargli alcuna via di fuga, identificando sia l’autista, un ragazzo di 18 anni di Aci Sant’Antonio, che il passeggero, minorenne di Misterbianco. I due sono apparsi agitati. Poi la scoperta: nel vano porta oggetti dello

sportello lato passeggero, i carabinieri hanno trovato ben 14 cartucce calibro 380 per le quali, i ragazzi, non hanno saputo fornire plausibili spiegazioni sulla loro presenza in macchina.