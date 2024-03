Aggredisce la madre e la minaccia di morte, arrestato a Catania

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Catania dalla polizia per aver aggredito la madre.

A denunciarlo è stata la donna, che si è presentata nel Commissariato Nesima, raccontando agli agenti anche di altri interventi effettuati dalle forze dell’ordine in casa sua sempre per gli stessi motivi. Gli agenti hanno accertato che il figlio della donna aveva litigato anche con la compagna.

Dopo un po’ il presunto aggressore si è presentato in Commissariato insieme alla compagna. In evidente stato di alterazione e d incurante della presenza degli agenti, ha iniziato a inveire più volte contro la madre, minacciandola anche di morte.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e riportarlo alla calma. La madre, esasperata per l’ennesima aggressione, ha deciso di formalizzare denuncia nei suoi confronti. L’uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti nei confronti della madre ed è in carcere.