Ordigno bellico da disinnescare, domenica possibili ritardi dei voli all'aeroporto di Catania

Possibili disagi, domenica 10 marzo, all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania a causa delle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico a sud della base elicotteristica di Maristaeli.

In particolare potranno essere registrati ritardi nei voli in arrivo e in partenza dalle 7.30 alle 8 e fra le 12 e le 12.30.

Dalla direzione dell'aeroporto di Catania fanno sapere che «per quanto riguarda lo scalo, non ci saranno ricadute operative o modifiche al traffico aereo ma solamente eventuali ritardi».

Quello che dovrà essere disinnescato è un ordigno aereo da 250 chilogrammi di nazionalità tedesca, residuato bellico della seconda guerra mondiale, ritrovato esattamente in contrada Pantano D’Arci, alla zona industriale di Catania. Per far brillare la grossa bomba è stata scelta appositamente una giornata festiva per ridurre al massimo i disagi dei viaggiatori.