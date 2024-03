Il piccolo Mohamed ritrovato a Palermo: era scomparso da Santa Maria di Licodia

Si concludono con il lieto fine le ricerche del piccolo Mohamed Khalifa, il bambino tunisino di dieci anni che era scomparso a Santa Maria di Licodia nella notte tra il 12 e il 13 marzo. È stato ritrovato a Palermo: i carabinieri lo hanno rintracciato vicino alla chiesa di Santa Chiara, nel centro storico, il bambino è in buone condizioni di salute, ma i militari stanno adesso cercando di ricostruire quello che è successo e le modalità con cui il piccolo è riuscito a raggiungere il capoluogo.

Mohamed è stato individuato dai carabinieri di Paternò grazie al supporto dei colleghi di Palermo: per ritrovarlo era stata avviata un'intensa attività di ricerca coordinata dalla prefettura di Catania. Verifiche sono in corso sull'eventuale allontanamento volontario dalla comunità in cui viveva.

Sin da subito l'intera cittadina si era mobilitata e il sindaco aveva lanciato più volte appelli sui social, chiedendo a tutti di contribuire alle ricerche: «In qualità di primo cittadino - aveva scritto Giovanni Buttò - condivido l’ansia per le sorti del piccolo. Rivolgo un forte appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento». L'angoscia è quindi finita con l'individuazione del bambino a Palermo, ma ora bisognerà fare luce su quanto accaduto e sui motivi che hanno spinto il bimbo ad andare via dalla comunità.