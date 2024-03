Bimbo scomparso a Santa Maria di Licodia, sarebbe insieme ad un altro minore

Si è tenuta una riunione alla prefettura di Catania per un aggiornamento relativo alla scomparsa di Mohamed Houssein Khalifadalla, 10 anni, dalla comunità di Santa Maria di Licodia. Il bimbo non sarebbe da solo ma in compagnia di un altro minore col quale non ci sarebbe alcun rapporto di parentela.

Il minore non risulta essere in possesso di un cellulare. Le informazioni acquisite non hanno, quindi, allo stato, permesso di individuare l’ambito territoriale ove si trovino attualmente i due minori. Pertanto, si è convenuto di proseguire le attività di verifiche in atto poste in essere dall’Arma dei carabinieri e contestualmente di disporre un ulteriore potenziamento delle attività di ricerca mediante le pattuglie delle forze dell’ordine, comprese le pattuglie della Polizia stradale, in servizio di controllo del territorio anche nelle zone limitrofe al Comune di Santa Maria di Licodia e nell’ambito della provincia. È stato previsto per la mattinata di domani un ulteriore aggiornamento, anche per l’eventuale dispiegamento di ulteriori risorse e supporti tecnologici.