Incendio a Giarre: un rogo distrugge una tabaccheria

Un incendio, sprigionatosi per cause ancora in fase di accertamento, nella prima nottata di ieri, ha completamente distrutto una tabaccheria e ricevitoria in via Principe di Piemonte a Macchia di Giarre, il più popoloso quartiere cittadino. Il fuoco ha ridotto in cenere i macchinari del bancone centrale, tutti i computer in dotazione e annerito completamente tutto il locale.

Secondo la testimonianza dello stesso proprietario sarebbero stati i vicini ad avvertire il fumo denso e nero misto ad un irritante odore acre che fuoriusciva dalle saracinesche. Il titolare così si sarebbe precipitato nel locale iniziando a cercare di spegnere le fiamme.

Sul posto sono giunti subito i carabinieri allertati al 112 e dopo un paio di ore i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che hanno spento il rogo e iniziato gli accertamenti sulle condizioni dello stabile, dichiarato poi inagibile. I danni materiali non sono ancora stati calcolati, ma sono notevoli poiché tutto è stato distrutto dal fuoco.