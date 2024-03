Un lepidottero crea paura a San Giovanni La Punta: si trova dentro il parco comunale e anche all'esterno

La nota del partito spiega che il problema era stato già segnalato in passato. «Nonostante le nostre ripetute segnalazioni - dice Ilaria Paolillo, coordinatrice del Partito animalista a San Giovanni La Punta - a distanza di pochi mesi ci ritroviamo ad occuparci dello stesso problema. C’era tutto il tempo per intervenire e, quindi, prevenire l’infestazione».

La presenza della processionaria è definita «un problema serio anche per gli stessi alberi del parco, che possono subire danni irreversibili». I pini del parco, sotto i quali giocano i bambini, osservano gli animalisti, «sono praticamente infestati con inevitabile pericolo per i più piccini. In alcuni punti del parco la processionaria ha anche raggiunto il terreno diventando estremamente pericolosa».

Un lepidottero crea paura nel parco comunale di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. «C’è un emergenza processionaria, un serio problema che rappresenta un pericolo per i bambini che frequentano il parco comunale e soprattutto per gli animali che sono particolarmente esposti al lepidottero», afferma in una nota il Partito animalista italiano, aggiungendo che la processionaria, tra l’altro, è presente anche al di fuori del parco comunale, nei pini delle aiuole del parcheggio comunale, dove il sabato mattina si tiene il mercato settimanale».

Nel comunicato viene spiegato che il contatto della pelle con la processionaria è particolarmente pericoloso sia per le persone che per gli animali. Nei casi più nefasti può mandare in necrosi i tessuti. «Chiediamo ai sindaco - dice Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito animalista italiano - di chiudere urgentemente il parco comunale per effettuare la bonifica. Solo dopo la disinfestazione, il parco comunale, potrà essere nuovamente fruibile al pubblico».

Proprio due giorni fa (mercoledì 13 marzo) un altro Comune della provincia, quello di Mascalucia, ha avviato un'opera di disinfestazione per la presenza di processionaria in corrispondenza di una parte del territorio. Essendo stati individuati nidi e conseguentemente lepidotteri, il sindaco Vincenzo Magra e gli Assessori Vito Puglisi e Angelo Caponnetto hanno disposto le attività necessarie per neutralizzare la presenza delle larve. Le operazioni di bonifica sono partite dalle zone limitrofe agli istituti scolastici, in modo da salvaguardare l'incolumità dei minori.