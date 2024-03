Il lepidottero al parco comunale di San Giovanni La Punta, collari sugli alberi per fermare le larve

Il Comune di San Giovanni La Punta al lavoro per eliminare la presenza di un pericoloso lepidottero, la processionaria, dal parco della città, che si trova in provincia di Catania.

«Siamo a conoscenza - dichiara il sindaco Antonino Bellia - della presenza della processionaria sugli alberi della villa comunale e di conseguenza già la scorsa settimana abbiamo messo in atto tutte le soluzioni per cercare di debellare il pericoloso lepidottero». In particolare, sono stati applicati agli alberi i collari per intercettare le larve e raccoglierle, evitando che cadano al suolo, diventando un pericolo per gli animali e i bambini. «Purtroppo - prosegue il sindaco di San Giovanni La Punta - qualche vandalo li ha tolti, obbligando i nostri operai ad applicarli nuovamente».

Il sindaco interviene tre giorni dopo la segnalazione del Partito animalista, ripresa dai media, e lo fa con un invito «a chiedere informazioni agli uffici competenti sulla reale situazione di qualsiasi problematica, perché spesso si spara a zero senza cognizione, e magari a recarsi sul luogo per verificare di persona quanto scritto in un comunicato». Non contesta tuttavia alcuna informazione specifica contenuta nella nota del Partito animalista italiano, che aveva parlato di «un'emergenza processionaria, un serio problema che rappresenta un pericolo per i bambini che frequentano il parco comunale e soprattutto per gli animali che sono particolarmente esposti al lepidottero», aggiungendo che la processionaria, tra l’altro, è presente anche al di fuori del parco comunale, nei pini delle aiuole del parcheggio comunale, dove il sabato mattina si tiene il mercato settimanale.