La tredicenne violentata a Catania, slitta l'incontro con i giudici

È slittata al prossimo 23 aprile, per un difetto di notifica e per fare svolgere un accertamento propedeutico all’esame, l’audizione protetta, chiesta al gip dalle Procure distrettuale e per i minorenni di Catania, come incidente probatorio, della tredicenne vittima di violenza sessuale di gruppo aggravata commessa, il 30 gennaio scorso, nei giardini comunali della Villa Bellini (nella foto) e del suo fidanzato di 17 anni. L’atto è stato emesso nei confronti dei sette indagati, tutti egiziani: cinque maggiorenni e due minorenni. Sei di loro sono in carcere e uno agli arresti domiciliari.

L’incidente probatorio è stato chiesto dal procuratore aggiunto distrettuale Sebastiano Ardita e dalla sostituto Anna Trinchillo e dal procuratore per i minorenni, Carla Santocono. L’audizione si terrà davanti al gip per i minorenni. Sul caso hanno indagato i carabinieri del comando provinciale di Catania.