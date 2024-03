Auto si schianta contro il guardrail sull'autostrada Messina-Catania, bambino di 10 anni ferito grave

Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sull’autostrada A18, la Messina-Catania, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione di Catania. Era a bordo di un’Audi A4 guidata dalla madre che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail.

Nella vettura c’era anche un fratello maggiore del bambino, che ha riportato lievi escoriazioni. Il bambino di 10 anni è ricoverato nel Policlinico di Catania. Per i rilievi e le indagini sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Giardini Naxos.