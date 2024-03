Tentato furto alla Caritas di Aci Catena, il parroco: «Rispettare i luoghi dedicati a chi ha bisogno di aiuto»

Tentato furto nella chiesa di Santa Maria dell’Indirizzo ad Aci Catena. Secondo una prima ricostruzione, alcune persone non autorizzate avrebbero cercato di introdursi nei locali della Caritas, annessi alla chiesa - filiale della comunità Maria Santissima della Catena - con l' intento di rubare i beni destinati ai poveri o di danneggiare la proprietà.

Dopo aver avvisato i carabinieri ed effettuato il sopralluogo, il parroco don Carmelo Sciuto esprime tutto il suo rammarico: «Mi dispiace apprendere che ci sia stato un probabile tentativo di furto nei locali della nostra Caritas. È importante che tutti rispettiamo i luoghi e gli spazi dedicati a coloro che necessitano del nostro aiuto. Ringrazio le forze dell’ordine e in particolare chi si dedica a fornire sostegno a coloro che sono in difficoltà. Le porte della nostra Caritas sono sempre aperte per chiunque si trovi in situazioni di disagio».

Don Orazio Tornabene, direttore della Caritas diocesana, manifesta la sua vicinanza alla comunità catenota: «Siamo amareggiati per i fatti accaduti ad Aci Catena. Mai cedere a queste forme di illegalità che sottraggono i sacrifici e la generosità di un’intera comunità parrocchiale». Don Carmelo Sciuto aggiunge: «In ogni caso continueremo a mantenere le porte aperte per chi necessita di aiuto».