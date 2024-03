Incidente fra Belpasso e Paternò, auto finisce fuori strada e si ribalta: ferito il conducente

Rocambolesco incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto circa alle 6.45 di oggi (26 marzo), in via Balatelle, sulla SP135, arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di un’auto, all'altezza di una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato, dopo la pioggia caduta nella notte. L’auto, così, ha finito fuori strada la propria corsa, ribaltandosi tra la vegetazione che costeggia l’arteria.

L’automobilista sarebbe uscito dalla vettura autonomamente, seppur in stato di choc. L'uomo avrebbe riportato delle ferite alla testa guaribili in pochi giorni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il malcapitato in ospedale. L’automezzo è stato poi messo in sicurezza dai vigili del fuoco del locale distaccamento. Il traffico ha subito per diverse ore rallentamenti nel tratto interessato.

foto Video Star