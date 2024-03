Due ragazzini aggrediti nella villa Bellini di Catania da una baby gang di coetanei: indagini in corso

A Catania due ragazzini, un maschio e una femmina che hanno meno di 14 anni, sono stati circondati nella Villa Bellini e picchiati da altri cinque ragazzi in bicicletta, che li avrebbero schiaffeggiati e presi a calci. L’aggressione è avvenuta ieri.

A denunciarla sono stati i due ragazzini all’equipaggio di una Volante della Questura in servizio nella zona.

I poliziotti sono rimasti con loro fino all’arrivo dei genitori, mentre altri agenti hanno condotto insieme alla Polizia Locale ricerche nella Villa Bellini. Secondo quanto si è appreso, i due ragazzi aggrediti non avrebbero fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso.

Sull’episodio indaga la Squadra mobile della Questura, che sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona.