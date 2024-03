Acireale, vandalizzato il parco auto della croce rossa

Un'amara vigilia di Pasqua per la croce rossa di Acireale. Ignoti, nel cuore della notte, sono entrati nel deposito mezzi della croce rossa, vandalizzando diversi mezzi in servizio nei comuni di competenza del distretto sanitario acese. Il deposito, si trova in una struttura di proprietà del comune di Acireale, la stessa che accoglie l’ufficio tributi, in via Lazzaretto.

I vandali avrebbero agito indisturbati, danneggiando vetri di diversi mezzi. Avrebbero inoltre imbrattato con vernice bianca tutto quanto presente nel deposito. Un atto che per i responsabili della croce rossa «non merita commenti». Sono in corso indagini a seguito della denuncia a carabinieri.