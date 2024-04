Catania, il bar sul lungomare distrutto da un incendio: c'è l'ipotesi del rogo doloso

«Le indagini proseguono e sono ancora in corso gli accertamenti, ma abbiamo già gli elementi per inviare alla Procura di Catania l'informativa di reato». Lo dicono i vigili del fuoco del comando provinciale etneo, impegnati in queste ore nei rilievi all'interno del bar Cioccolato Caffè di viale Ruggero di Lauria, distrutto da un incendio.

Il rogo è stato preceduto da un forte boato e da una esplosione che hanno seminato il panico tra chi abita nella zona del lungomare: il locale si trova al pian terreno di un edificio attualmente interessato da lavori di ristrutturazione della facciata. Il titolare, un uomo di 41 anni, al momento del rogo era all'interno del bar ed è rimasto gravemente ustionato: è stato ricoverato in Rianimazione. Sul fronte delle indagini adesso sarà la procura ad accertare l'eventuale dolo, ipotesi che in queste ore prende campo.

I vigili del fuoco, infatti confermano di avere inviato alla procura tutta la documentazione per accertare le responsabilità: l'incendio potrebbe essere stato appiccato volontariamente da qualcuno. Sul posto si trova ancora il personale del Nucleo investigativo Antincendi, inviato da Palermo, che prosegue con gli accertamenti insieme alla polizia.