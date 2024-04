Catania, un incendio scoppia in un bar del lungomare: ustionato il titolare, locale distrutto

Un incendio ha distrutto questa mattina, il bar Cioccolato Caffè di viale Ruggero di Lauria, sul lungomare di Catania. Intorno alle 5, un forte boato e l'esplosione nel locale che si trova al pian terreno di un edificio attualmente interessato da lavori di ristrutturazione della facciata. All'interno del bar si trovava il titolare, un uomo di 41 anni, rimasto ustionato.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, due ambulanze e la polizia municipale. Il titolare dell’attività commerciale è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa delle diverse ustioni al volto, alle braccia e alle gambe. Adesso si trova ricoverato in Rianimazione.

I vigili del fuoco hanno proceduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno annerito la facciata in rifacimento della palazzina e alcuni condomini sono stati fatti evacuare per precauzione e per verificare la stabilità della struttura. La polizia municipale, per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza, ha chiuso parte della strada, la corsia in direzione piazza Europa, con deviazione della viabilità su via del Rotolo.