Incidente a Paternò, scontro tra due auto e un ferito in codice rosso

Violento incidente stradale sul Corso Italia a Paternò, questa mattina. A scontrarsi due auto. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118. Una delle persone che si trovava a bordo di una delle due auto è stata trasportata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto per i rilievi, i carabinieri, che indagano sull'accaduto. La viabilità è andata completamente in tilt, con disagi per tutti gli automobilisti presenti in zona. (Foto Videostar)