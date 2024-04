A Catania i ladri sradicano un albero per rubare una bici, l'assessore Tomarchio: «Non ci arrendiamo»

Disposti a tutto pur di impossessarsi di una bici, anche a sradicare un albero. È quello che è successo in piazza Sciuti a Catania, dove chi è entrato in azione non ci ha pensato un attimo a distruggere l'arbusto. Nelle foto pubblicate sui social, che hanno lasciato a bocca aperta i cittadini, si vedono persino le radici dell'albero: collocato lungo il perimetro del marciapiede, è stato strappato con violenza dalla base da un ladro senza scrupoli che probabilmente non è riuscito a manomettere la catena.

«Hanno sradicato un albero per rubare una bici - dice l'assessore all'Ecologia Salvo Tomarchio - ed è davvero assurdo. Ma noi non ci arrendiamo. Loro hanno sradicato un albero, noi lo sostituiremo e sradicheremo l’inciviltà». Nel capoluogo etneo, nel frattempo, le associazioni hanno più volte denunciato una vera e propria escalation di furti di bici. Salvaciclisti ha scritto alle istituzioni, chiedendo a gran voce provvedimenti concreti per fermare l'ondata di colpi.