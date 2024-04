Paternò, auto distrutta dalle fiamme ritrovata sulla provinciale: era stata rubata

A fine marzo aveva denunciato il furto della sua Jeep Renegade a Paternò, a distanza di una settimana il mezzo è stato trovato completamente distrutto dalle fiamme. L'incendio è avvenuto stanotte sulla strada provinciale 4 che collega Santa Maria di Licodia con Belpasso: le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno ridotto l'auto a un groviglio di lamiere.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che in quel momento stavano percorrendo quel tratto della provinciale. Il fumo alto e nero ha invaso la carreggiata e per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale. L'area è stata momentaneamente chiusa alla circolazione dei mezzi per questioni di sicurezza. Quando le fiamme sono state spente, la zona è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.

Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e sono risaliti, tramite il numero del telaio, al proprietario. Sono state avviate le indagini per accertare eventuali reati messi a segno utilizzando il mezzo rubato. Chi ha portato via l'auto, infatti, potrebbe avere commesso furti o rapine utilizzando la Jeep, per poi abbandonarla in strada e incendiarla. Tutti gli accertamenti sono in corso.